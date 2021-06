Schiacciato da trattore in azienda nel Chianti, morto 24enne (Di martedì 29 giugno 2021) Infortunio mortale a Greve in Chianti (Firenze), in località Panzano, presso un’azienda agricola. Un giovane di 24 anni è rimasto Schiacciato da un trattore che si è ribaltato mentre lavorava in un uliveto in pendenza. Questa mattina, intorno alle 8, Lorenzo Fino, questo il nome della vittima, è salito come ogni giorno sul trattore a cingoli per lavorare nell’azienda “Panzanello”. A causa del terreno scosceso, il giovane ha perso il controllo del mezzo e cadendo è rimasto incastrato sotto il mezzo. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021) Infortunio mortale a Greve in(Firenze), in località Panzano, presso un’agricola. Un giovane di 24 anni è rimastoda unche si è ribaltato mentre lavorava in un uliveto in pendenza. Questa mattina, intorno alle 8, Lorenzo Fino, questo il nome della vittima, è salito come ogni giorno sula cingoli per lavorare nell’“Panzanello”. A causa del terreno scosceso, il giovane ha perso il controllo del mezzo e cadendo è rimasto incastrato sotto il mezzo. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono ...

