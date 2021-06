Schiacciato da trattore in azienda nel Chianti, morto 24enne (Di martedì 29 giugno 2021) Read More Flash Sondaggi politici Swg, Fratelli d'Italia primo partito 29 Giugno 2021 Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni primo partito secondo il sondaggio Swg per il Tg La7. Fdi guadagna lo 0,2% e.. Leggi su liberoreporter (Di martedì 29 giugno 2021) Read More Flash Sondaggi politici Swg, Fratelli d'Italia primo partito 29 Giugno 2021 Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni primo partito secondo il sondaggio Swg per il Tg La7. Fdi guadagna lo 0,2% e..

Schiacciato da trattore in azienda nel Chianti, morto 24enne

Muore a 24 anni schiacciato dal trattore: l'incidente in un'azienda nel Chianti Stava guidando un trattore a cingoli in pendenza, in uno degli uliveti della tenuta. Una manovra sbagliata, forse proprio il terreno accidentato ha ribaltato il mezzo ed è rimasto schiacciato sotto la ...

