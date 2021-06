Sblocco dei licenziamenti | governo e sindacati trovano l’accordo | 13 settimane di cig gratuita alle aziende in crisi

(Di martedì 29 giugno 2021)sul blocco dei, introdotto durante lacausata dalla pandemia da Coronavirus, è stato raggiunto. Dopo cinque ore di discussione a Palazzo Chigi,hanno raggiunto un’intesa. Il nuovo provvedimento prevede un impegno a far ricorso a tutti gli ammortizzatori sociali esistenti prima di ricorrere ai, in particolare l’utilizzo della cassa integrazione. «Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dalsul superamento del blocco deisi impegnano a raccomandare l’utilizzo ...

A questo punto domani pomeriggio si terrà il Consiglioministri chiamato, tra l'altro, a dare il via libera al decreto ponte sullolicenziamenti. 'Le parti sociali alla luce della ...... Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri dopo aver ribadito il no alla soluzione prospettata dal governo (licenziamenti dall'1 luglio e tutela solo per alcuni ...Al Consiglio dei Ministri verrà approvato il decreto che conferma il blocco solo per il settore tessile, per quello della moda e per il calzaturiero. Previste 13 settimane di cassa integrazione ...La firma del presidente di Confindustria Carlo Bonomi arriva alle nove di sera. Mario Draghi è seduto al tavolo che domina la Sala verde di palazzo Chigi, affiancato dal ministro del Lavoro Andrea Orl ...