Sbloccati i licenziamenti. Eccezione solo per il tessile. La spuntano Salvini, Renzi e Confindustria. Arriva la proroga di due mesi per le cartelle e l'addio al Cashback (Di martedì 29 giugno 2021) Dal primo luglio le aziende dell'industria manifatturiera e dell'edilizia avranno la libertà di licenziare. Italia viva e la Lega hanno fatto asse per impedire che passasse la proroga del blocco dei licenziamenti per tutti i settori per altri due mesi. Il compromesso finale prevede il blocco dei licenziamenti selettivo. Il tutto ora troverà spazio in un decreto che dovrà essere approvato entro la fine del mese dal momento che il blocco scade il 30 giugno. In pratica, ci sarà lo sblocco per i settori in ripresa, come industria manifatturiera ed edilizia, mentre lo stop con cassa covid resterà fino al 31 ottobre per i ...

