Sant'Egidio del Monte Albino, incidente fatale per un centauro

Tempo di lettura: < 1 minuto

Sant'Egidio del Monte Albino (Sa) – È costato la vita ad un motociclista di 36 anni l'incidente stradale mortale avvenuto a Sant'Egidio del Monte Albino. La vittima è originaria di Angri: Per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro un'auto Hunday 10 con a bordo un 18enne di Pompei ed una coetanea di Scafati. Il 36enne è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Le indagini per risalire alla dinamica dell'incidente sono affidate ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore.

