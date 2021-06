Santa Maria Capua Vetere, spunta video telecamere dei pestaggi nel carcere (Di martedì 29 giugno 2021) Il Sappe, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, annuncia esposto al Garante della Privacy ed all'Ordine dei Giornalisti. Violenze a seguito delle proteste del 2020 da parte di reclusi dopo la notizia di un caso di positività al Covid-19 tra le mura del carcere Leggi su rainews (Di martedì 29 giugno 2021) Il Sappe, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, annuncia esposto al Garante della Privacy ed all'Ordine dei Giornalisti. Violenze a seguito delle proteste del 2020 da parte di reclusi dopo la notizia di un caso di positività al Covid-19 tra le mura del

StefanoFeltri : +++ ESCLUSIVO: Violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: ecco i video del pestaggio dei poliziotti sui carc… - matteosalvinimi : Giovedì sarò a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per portare la solidarietà - mia e di milioni di italiani - a don… - reportrai3 : Rivolta carcere Santa Maria Capua Vetere, arrestati 26 tra ufficiali e agenti della Penitenziaria. Per i fatti del… - SofiaSZM : My Daily #TopStory: Violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: ecco i video della mattanza… - GabrieleEliaCsm : RT @ardigiorgio: Gli agenti di Santa Maria Capua vetere sono indagati da giugno 2020,dopo segnalazioni dei parenti dei detenuti. Da allora… -