Sanremo, trovato il corpo di una donna nelle acque del Porto Vecchio (Di martedì 29 giugno 2021) Il corpo di una donna è stato trovato nel primo pomeriggio nelle acque del Porto Vecchio a Sanremo , circa a metà del molo lungo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una casalinga 60enne... Leggi su feedpress.me (Di martedì 29 giugno 2021) Ildi unaè statonel primo pomeriggiodel, circa a metà del molo lungo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una casalinga 60enne...

Advertising

Federic01996 : @_Alessio_88 Ha trovato la quadra, mettendo quel pizzico di trash perfetto per il primo canale al pomeriggio, da Sa… - MovArturoIstria : @LaDemonologa Io da piccolo mi sono messo a camminare sulla spiaggia di Sanremo e mi hanno trovato a Bordighera. Per dire. - Giogio20513462 : @GalantoMassimo Eh dai…. Non ti smentisci mai Non dipende da Amadeus se la rai alla fine non ha trovato l’accordo economico con Sanremo - FanFerrante : @Angela_akz poro ama mica colpa sua: sanremo e rai non ha trovato l'accordo (questioni di soldi) -