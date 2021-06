Sanremo choc | donna trovata morta nelle acque del Porto Vecchio | è una 60enne del posto

Advertising

akille15 : Sanremo choc, donna trovata morta nelle acque del Porto Vecchio. - msn_italia : Sanremo choc, donna trovata morta nelle acque del Porto Vecchio - unuomopop : Choc, niente Capodanno per Bolle. Danza Con Me slitta dopo Sanremo #palinsestirai -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo choc

leggo.it

, è di una casalinga 60enne del posto il cadavere rinvenuto oggi pomeriggio nelle acque del Porto Vecchio . Dalle prime informazioni, si tratterebbe di una casalinga. Sul posto sono ...Ma nella vita del giovane non c'era stata solo la soddisfazione ad Amici, ma anche le delusioni: 'Aveva sofferto per i no a X Factor e alle selezioni di- ha aggiunto Domenico Merlo - Questi ...Il corpo di una donna è stato trovato nel primo pomeriggio nelle acque del Porto Vecchio a Sanremo, circa a metà del molo lungo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di ...Sanremo, è di una casalinga 60enne del posto il cadavere rinvenuto oggi pomeriggio nelle acque del Porto Vecchio. Dalle prime informazioni, ...