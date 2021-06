Sangiovanni: “Soffrivo di ansia e paranoia, prendevo dei medicinali”, poi spiega perché stava male (Di martedì 29 giugno 2021) Sangiovanni è tornato con la mente ai problemi che ha affrontato nel corso della sua adolescenza. Il cantante, all’anagrafe Giovanni Pietro Damian, ha sofferto di ansia e paranoia, anche a seguito del trattamento subito a scuola, non solo da parte dei suoi compagni ma a quanto pare anche dagli stessi insegnanti. La musica lo ha salvato. La musica e la psicoterapia Per Sangiovanni la svolta è stata iniziare a scrivere. Ha cominciato due anni fa quasi per caso. Aveva trascorso con una ragazza una serata che però non era andata nel migliore dei modi. Non riusciva a prendere sonno rimuginando. Così, immaginò una ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021)è tornato con la mente ai problemi che ha affrontato nel corso della sua adolescenza. Il cantante, all’anagrafe Giovanni Pietro Damian, ha sofferto di, anche a seguito del trattamento subito a scuola, non solo da parte dei suoi compagni ma a quanto pare anche dagli stessi insegnanti. La musica lo ha salvato. La musica e la psicoterapia Perla svolta è stata iniziare a scrivere. Ha cominciato due anni fa quasi per caso. Aveva trascorso con una ragazza una serata che però non era andata nel migliore dei modi. Non riusciva a prendere sonno rimuginando. Così, immaginò una ...

Advertising

andreastoolbox : Sangiovanni: Soffrivo di ansia e paranoia, prendevo dei medicinali, poi spiega perché stava male… - fanpage : L'infanzia difficile di Sangiovanni. - chiar4allegro : RT @Mannaggia_Urca: 'Anche quando dentro soffrivo, fuori ridevo tantissimo'. Rivedersi in una frase, piangere e poi sorridere di nuovo. Gi… - MCriterius : RT @Mannaggia_Urca: 'Anche quando dentro soffrivo, fuori ridevo tantissimo'. Rivedersi in una frase, piangere e poi sorridere di nuovo. Gi… - Mannaggia_Urca : 'Anche quando dentro soffrivo, fuori ridevo tantissimo'. Rivedersi in una frase, piangere e poi sorridere di nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni Soffrivo Amici 20, Giulia Stabile rivela: "La cicatrice é ancora aperta" Anche quando dentro soffrivo, fuori ridevo tantissimo" . Leggi anche Sangiovanni e Giulia senza filtri dopo Amici Difficoltà e pregiudizi che la ballerina di Amici 20 ha superato grazie all'incontro ...

Sangiovanni e Giulia: "La prima cosa bella" Anche quando dentro soffrivo, fuori ridevo tantissimo". Com'è la Generazione Z, la vostra? S: "... Foto: JOSEPH CARDO Servizio: GAIA FRASCHINI More Storie Sangiovanni attaccato per il suo abito: "Non ...

Sangiovanni: “Soffrivo di ansia e paranoia, prendevo dei medicinali”, poi spiega perché stava male Gossip Fanpage Amici 20, Giulia Stabile rivela: "La cicatrice é ancora aperta" Giulia si racconta senza filtri dopo la vittoria ad Amici. Momento d'oro per Giulia Stabile, che dopo la vittoria ad Amici, si sta godendo la sua storia d'amore con Sangiovanni. Intervistata da Vanity ...

Sangiovanni e Giulia: «La prima cosa bella» Sono la coppia più famosa della stagione: una storia nata ad Amici. Qui raccontano la libertà e le paure della loro età, quella delle prime volte, mentre finalmente arriva l’estate ...

Anche quando dentro, fuori ridevo tantissimo" . Leggi anchee Giulia senza filtri dopo Amici Difficoltà e pregiudizi che la ballerina di Amici 20 ha superato grazie all'incontro ...Anche quando dentro, fuori ridevo tantissimo". Com'è la Generazione Z, la vostra? S: "... Foto: JOSEPH CARDO Servizio: GAIA FRASCHINI More Storieattaccato per il suo abito: "Non ...Giulia si racconta senza filtri dopo la vittoria ad Amici. Momento d'oro per Giulia Stabile, che dopo la vittoria ad Amici, si sta godendo la sua storia d'amore con Sangiovanni. Intervistata da Vanity ...Sono la coppia più famosa della stagione: una storia nata ad Amici. Qui raccontano la libertà e le paure della loro età, quella delle prime volte, mentre finalmente arriva l’estate ...