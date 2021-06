San Giuliano | aumenta la sicurezza | lo certificano i dati della Prefettura di Milano

Advertising

Gianniallu : RT @LombardiLomby67: GIUGNO, IL MESE DEL SACRO CUORE DI GESÙ? 'Sia il SACRO CUORE il nostro centro, la nostra vita!'. (San Pier Giuliano… - PISAinVIDEO : San Giuliano Terme, bilancio Geofor: comunicato stampa della maggioranza politica - cascinanotizie : Asfaltature in corso nel comune di San Giuliano Terme - joe_catanza : RT @LombardiLomby67: GIUGNO, IL MESE DEL SACRO CUORE DI GESÙ? 'Sia il SACRO CUORE il nostro centro, la nostra vita!'. (San Pier Giuliano… - DetourismVenice : RT @SimonVenturini: #MESTRE • La natura a San Giuliano sta dando il meglio di sé in queste giornate estive fronte laguna! Buona domenica a… -

Ultime Notizie dalla rete : San Giuliano

LA NAZIONE

TERME - Lavori in corso per nuove asfaltature sul territorio sangiulianese, interventi che volgeranno al termine nel giro di dieci giorni. "L'intervento principale attualmente in corso - ...Per finire, ma non di meno conto, la solidarietà con il premioDe Marchi andrà al ... Cesio, associazione "Il Tasso" di Menin, Comitato "Leonardo" di Cesiominore, Comitato Pullir. Un ...Lo riporta un comunicato stampa. "Il Segretario Giuliano Tamagnini ha quindi passato in rassegna i principali temi del momento. In primo luogo il Decreto delegato sul lavoro occasionale, che verrà pro ...Nel reparto di Cardiologia dell’ospedale San Giuliano di Giugliano sarà inaugurata giovedì 1 luglio alle 11.30 l’esposizione permanente “Le emozioni ...