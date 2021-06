San Cassiano, trovato morto l'anziano scomparso (Di martedì 29 giugno 2021) San Cassiano - È stato trovato morto, quasi sicuramente ucciso da un malore, Cesario Lazzari, l'86enne di San Cassiano scomparso ieri mattina. Il corpo dell'anziano è stato trovato all'alba di oggi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 29 giugno 2021) San- È stato, quasi sicuramente ucciso da un malore, Cesario Lazzari, l'86enne di Sanieri mattina. Il corpo dell'è statoall'alba di oggi ...

