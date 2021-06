Samsung estende a 5 anni le patch di sicurezza | ma solo per le aziendeHDblog it

Advertising

HDblog : Samsung estende a 5 anni le patch di sicurezza, ma solo per le aziende -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung estende

HDblog

...migliora l'originaleGalaxy Z Flip nel suo principale difetto: il display esterno da 1,1 pollici minuscolo e appena visibile. Anche se il nuovo schermo non è enorme " visto che non si...Dal 4 giugno l'ambito turistico del Trentino occidentale che sidalle Dolomiti di Brenta al ... Tourism Australia) e alla valorizzazione di top brand internazionali (Moleskine, Nissan,, ...Samsung è sicuramente il produttore di smartphone più tempestivo per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza per i suoi smartphone e tablet. Il produttore coreano non è solo rapido ma off ...Grandi novità per il programma Samsung Galaxy Enterprise Edition: ora tutti i nuovi smartphone potranno contare su 5 anni di aggiornamenti.