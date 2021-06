Saman, l’hanno portata lì: l’ultima pista per ritrovarla (Di martedì 29 giugno 2021) Le ricerche per ritrovare le spoglie di Saman proseguono senza tregua. Mancherebbe ancora poco al ritrovamento: ecco dove si cerca. Saman (Google Images)Il corpo senza vita di Saman Abbas, brutalizzata e assassinata dalla sua stessa famiglia, complice e carnefice, giace da qualche parte tra i boschi e i campi di Novellara. Accuratamente occultate dallo zio e dai cugini, le spoglie della 18enne che aveva rifiutato il matrimonio impostole dai genitori non sono ancora state rinvenute. Le forze dell’ordine locali coadiuvate dall’unità cinofila del nucleo dei carabinieri di Bologna, stanno però seguendo una ... Leggi su chenews (Di martedì 29 giugno 2021) Le ricerche per ritrovare le spoglie diproseguono senza tregua. Mancherebbe ancora poco al ritrovamento: ecco dove si cerca.(Google Images)Il corpo senza vita diAbbas, brutalizzata e assassinata dalla sua stessa famiglia, complice e carnefice, giace da qualche parte tra i boschi e i campi di Novellara. Accuratamente occultate dallo zio e dai cugini, le spoglie della 18enne che aveva rifiutato il matrimonio impostole dai genitori non sono ancora state rinvenute. Le forze dell’ordine locali coadiuvate dall’unità cinofila del nucleo dei carabinieri di Bologna, stanno però seguendo una ...

