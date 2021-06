Salvini: “Vaccino Covid? Dovevo farlo ieri, ma ero impegnato per un processo”. E glissa di nuovo: “Quando mi chiamano vado” (Di martedì 29 giugno 2021) “Il Vaccino? Purtroppo neppure ieri sono riuscito a farlo, ero impegnato per un processo“. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Gallarate nel Varesotto, durante un comizio a sostegno del candidato sindaco, il primo cittadino uscente Andrea Cassani, ha risposto a proposito del Vaccino anti-Covid che avrebbe dovuto ricevere ieri. glissando, di nuovo, sulla prossima possibile data: “Mi sono riprenotato, Quando mi richiamano vado“. Già poco tempo fa, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) “Il? Purtroppo neppuresono riuscito a, eroper un“. Così il leader della Lega Matteoa Gallarate nel Varesotto, durante un comizio a sostegno del candidato sindaco, il primo cittadino uscente Andrea Cassani, ha risposto a proposito delanti-che avrebbe dovuto riceverendo, di, sulla prossima possibile data: “Mi sono riprenotato,mi ri“. Già poco tempo fa, a ...

Advertising

fattoquotidiano : Salvini: “Vaccino Covid? Dovevo farlo ieri, ma ero impegnato per un processo”. E glissa di nuovo: “Quando mi chiama… - BeppeBo1961 : RT @fattoquotidiano: Salvini: “Vaccino Covid? Dovevo farlo ieri, ma ero impegnato per un processo”. E glissa di nuovo: “Quando mi chiamano… - alex13609111 : RT @fattoquotidiano: Salvini: “Vaccino Covid? Dovevo farlo ieri, ma ero impegnato per un processo”. E glissa di nuovo: “Quando mi chiamano… - pippi36423094 : RT @fattoquotidiano: Salvini: “Vaccino Covid? Dovevo farlo ieri, ma ero impegnato per un processo”. E glissa di nuovo: “Quando mi chiamano… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Salvini: “Vaccino Covid? Dovevo farlo ieri, ma ero impegnato per un processo”. E glissa di nuovo: “Quando mi chiamano… -