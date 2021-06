Salvini parla a Bologna: Romano Prodi e la moglie si affacciano alla finestra e lo ascoltano – Video (Di martedì 29 giugno 2021) Piccolo fuori programma durante la conferenza stampa del leader della Lega, Matteo Salvini. Il senatore stava parlando a Bologna nel cortile di un ristorante, quando, è spuntato il professor Romano Prodi. L’ex premier insieme alla moglie, si è affacciato alla finestra per ascoltare la conferenza stampa. Il senatore, inizialmente, non si è accorto della presenza dell’ex premier, finché non gliel’hanno fatto notare. “C’è il professore – ha detto quindi Salvini – Siamo circondati, Letta da una parte e Prodi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Piccolo fuori programma durante la conferenza stampa del leader della Lega, Matteo. Il senatore stavando anel cortile di un ristorante, quando, è spuntato il professor. L’ex premier insieme, si è affacciatoper ascoltare la conferenza stampa. Il senatore, inizialmente, non si è accorto della presenza dell’ex premier, finché non gliel’hanno fatto notare. “C’è il professore – ha detto quindi– Siamo circondati, Letta da una parte e...

