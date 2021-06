Salta il blocco dei licenziamenti ma non per tutti

(Di martedì 29 giugno 2021) La proroga delaifino al 31 ottobre rimane solo per la filiera del tessile, calzaturiero e moda. Dal primo luglio quindi sarà possibile licenziare nelle imprese manifatturiere e dell’edilizia Si sblocca al fotofinish il nodo sulla proroga o meno dello stop deiin scadenza mercoledì prossimo: la Cabina di regia riunita dal premier Mario Draghi infatti ha sciolto la questione optando per uno sselettivo.il divieto di licenziamento dunque per l’industria manifatturiera ed edilizia, resta invece per i settori tessile, calzaturiero e moda che contestualmente ...

...i vaccini stanno finendo' 22 Giugno 2021 - Advertisement - - Advertisement - AgenPress -il ... Dunque ildei licenziamenti per manifattura ed edilizia, in scadenza il 30 giugno, viene ...il divieto di licenziamento, dunque, per l'industria manifatturiera ed edilizia, resta solo ... aumentare gli strumenti di protezione e rendere meno traumatico il superamento deldei ...“Se l’emergenza è ancora in atto e decidiamo, per questo, di bloccare le cartelle esattoriali, allora dobbiamo tenere bloccati anche i licenziamenti”. Nicola Oddati, membro della direzione nazionale d ...Salta il tappo e le aziende si riorganizzano: primo allarme nella manifattura. L’aumento degli inattivi dimezza gli accessi ai centri per l’impiego ...