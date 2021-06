Salerno tra le ultime per qualità della vita, il commento del Comitato Salute e Vita (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In base all’ indagine del “Sole 24 ore”, che introduce, tenendo conto di dodici parametri, tre nuove classifiche, che misurano con i numeri la vivibilità del territorio per i bambini, i giovani e gli anziani, Salerno si piazza si piazza al 101° posto su 107 province, indietreggiando ogni anno di più (93° nel 2020, 83° nel 2019). “Questi dati obiettivi mettono in evidenza quello che viviamo da ben oltre cinque anni: una città che non è a misura di bambini, che vede fuggire le nuove generazioni, che non è capace di aiutare gli anziani – ha commentato Lorenzo Forte, presidente del Comitato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– In base all’ indagine del “Sole 24 ore”, che introduce, tenendo conto di dodici parametri, tre nuove classifiche, che misurano con i numeri la vivibilità del territorio per i bambini, i giovani e gli anziani,si piazza si piazza al 101° posto su 107 province, indietreggiando ogni anno di più (93° nel 2020, 83° nel 2019). “Questi dati obiettivi mettono in evidenza quello che viviamo da ben oltre cinque anni: una città che non è a misura di bambini, che vede fuggire le nuove generazioni, che non è capace di aiutare gli anziani – ha commentato Lorenzo Forte, presidente del...

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno tra le ultime per qualità della #Vita, il #Commento del #Comitato Salute e #Vita **… - TrafficoA : A30 - Salerno-Castel San Giorgio - Traffico Rallentato A30 caserta-Salerno Traffico Rallentato tra Salerno e Castel San Giorgio... - TrafficoA : A3 - Nocera Sud-Salerno - Chiusura Pesanti A3 napoli-Salerno A3 Napoli-Salerno tra Nocera sud e Salerno verso Salerno divieto d... - CatelliRossella : Il mondo di Malinconico, set tra Salerno e Costiera - Tv - ANSA - TrafficoA : A3 - Nocera Sud-Salerno - Chiusura Pesanti A3 napoli-Salerno tra Nocera sud e Salerno verso Salerno divieto di transito per i c... -