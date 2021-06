Salernitana, ufficiale: la Serie A può saltare, corsa contro il tempo (Di martedì 29 giugno 2021) Come riportato dall’Ansa, la FIGC ha bocciato il trust proposto venerdì da Lotito per risolvere la ‘questione’ Salernitana. La Salernitana è ritornata in Serie A dopo 21 anni, ma subito dopo i festeggiamenti è subentrata la ‘questione’ cessione della società. Infatti, il regolamento della FIGC vieta la multiproprietà per club della stessa Serie. Il 25 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 29 giugno 2021) Come riportato dall’Ansa, la FIGC ha bocciato il trust proposto venerdì da Lotito per risolvere la ‘questione’. Laè ritornata inA dopo 21 anni, ma subito dopo i festeggiamenti è subentrata la ‘questione’ cessione della società. Infatti, il regolamento della FIGC vieta la multiproprietà per club della stessa. Il 25 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

GIUSPEDU : RT @cmdotcom: UFFICIALE La Figc boccia la proposta di trust presentata da #Lotito per la #Salernitana - LALAZIOMIA : UFFICIALE La Figc boccia la proposta di trust presentata da Lotito per la Salernitana - NicolaBellu : RT @cmdotcom: UFFICIALE La Figc boccia la proposta di trust presentata da #Lotito per la #Salernitana - sportli26181512 : UFFICIALE La Figc boccia la proposta di trust presentata da Lotito per la Salernitana: La Federcalcio ha appena boc… - cmdotcom : UFFICIALE La Figc boccia la proposta di trust presentata da #Lotito per la #Salernitana -