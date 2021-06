Salernitana | la Figc boccia il trust di Lotito

(Di martedì 29 giugno 2021) La proposta dipresentata venerdì dalle società proprietarie dallaè statata dalla“in virtù del processo di scelta delle persone componenti dele delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio ‘blind’”, riporta l’Ansa. Claudio, già presidente della Lazio, aveva fino al 20 giugno per trovare una soluzione idonea. La regola impone, infatti, che in Serie A non possano esserci due società con lo stesso proprietario. Così allo scadere del tempo a disposizione è stata avanzata la proposta di ...

Brutte notizie per la Salernitana: la FIGC ha infatti bocciato il trust per il cambio di proprietà e l'iscrizione in Serie A Arriva il no da parte della FIGC alla Salernitana per il trust proposto da Lotito. Bocciata la soluzione per l'iscrizione in Serie A del club campano che al momento non è dunque ancora finalizzata. Ancora pochi giorni di tempo ... "La Figc ha chiesto alcuni chiarimenti sul trust che è stato fatto e ci hanno dato tempo fino al 3 luglio per fornirne. E' una questione di snellezza, velocità e operatività di funzionamento del ... La Federcalcio questa mattina ha bocciato la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla Salernitana, una di Enrico Lotito e l'altra di suo cognato ...