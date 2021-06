Salernitana, la Figc boccia il trust di Lotito. Niente Serie A? Cosa succede adesso (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu – Niente Serie A per la Salernitana? Cosa succede adesso? Andiamo con ordine. La Figc ha bocciato il trust proposto da Lotito. Presentato per l’esattezza lo scorso venerdì dalla due società proprietarie della Salernitana, una di queste del figlio di Claudio Lotito, Enrico, l’altra del cognato Marco Mezzaroma. La Federcalcio ha dato tempo fino al prossimo sabato, alle ore 20, per risolvere i problemi evidenziati. In particolare secondo la Figc è emerso come “in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu –A per la? Andiamo con ordine. Lahato ilproposto da. Presentato per l’esattezza lo scorso venerdì dalla due società proprietarie della, una di queste del figlio di Claudio, Enrico, l’altra del cognato Marco Mezzaroma. La Federcalcio ha dato tempo fino al prossimo sabato, alle ore 20, per risolvere i problemi evidenziati. In particolare secondo laè emerso come “in ...

