Salernitana, la FIGC boccia il trust di Lotito: iscrizione alla Serie A congelata (Di martedì 29 giugno 2021) iscrizione alla prossima Serie A congelata per la Salernitana. La FIGC avrebbe infatti bocciato il trust di Claudio Lotito Una notizia incredibile rimbalzata negli ultimi minuti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la FIGC avrebbe bocciato il trust del presidente della Lazio Claudio Lotito per la cessione della Salernitana. Dopo tre giorni di valutazioni e di studio per quest'alternativa, la Federazione ha rifiutato la soluzione del patron ...

MarcoBellinazzo : Come riportato dall'Ansa la Figc ha bocciato la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie da… - capuanogio : ?? #Salernitana, il trust proposto da #Lotito non convince la #Figc. Necessario un approfondimento perché alcune in… - ZZiliani : PENSIERINO DEL NUOVO GIORNO Una #FIGC seria: 1) non ammette la #Salernitana alla Serie A; 2) vara una Serie A a 19… - ItsKuro10 : RT @CalcioFinanza: La Figc boccia il trust di Lotito per la Salernitana - F1Carcarla : RT @sportface2016: +++#SerieA, la #Figc boccia il trust della #Salernitana: ultimatum a sabato 3 luglio per #Lotito+++ -