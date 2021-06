Salernitana, la Figc boccia il trust di Lotito. Il club: 'Solo chiarimenti'. A rischio la promozione in A? (Di martedì 29 giugno 2021) La Federcalcio boccia la proposta di trust per la proprietà della Salernitana . Venerdì era stata presentata una proposta ufficiale da due società che sarebbero diventate proprietarie della ... Leggi su leggo (Di martedì 29 giugno 2021) La Federcalciola proposta diper la proprietà della. Venerdì era stata presentata una proposta ufficiale da due società che sarebbero diventate proprietarie della ...

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La FIGC dice 'no' al trust della Salernitana per l'iscrizione al campionato 2021/2022 ?? - MarcoBellinazzo : Come riportato dall'Ansa la Figc ha bocciato la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie da… - Agenzia_Ansa : La Federcalcio ha bocciato - apprende l'ANSA - la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie d… - triglione72 : Chiaramente a Lotito non gliene frega nulla della Salernitana in A. O trova uno scemo che gliela compra a prezzo go… - FrascaGiancarlo : RT @Agenzia_Ansa: La Federcalcio ha bocciato - apprende l'ANSA - la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla S… -