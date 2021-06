Salernitana, la Figc boccia il trust di Lotito: cosa rischiano i granata (Di martedì 29 giugno 2021) Salernitana, la Federcalcio non da l’ok per l’operazione di Lotito. Ora il club corre un rischio ma c’è tempo fino a sabato prossimo Claudio Lotito (Getty Images)Brutta giornata in casa Salernitana e per tutti i tifosi che il mese scorso sono tornati in Serie A dopo 21 anni e ora hanno un futuro incerto. Le previsioni non erano positive e sono state rispettate. Com’è noto Claudio Lotito, presidente della Lazio, non può essere proprietario di due club nella stessa categoria e così venerdì davanti al notaio ha ceduto il 50% delle quote al figlio e 50% al cognato Mezzaroma. Ma questa mattina ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 giugno 2021), la Federcalcio non da l’ok per l’operazione di. Ora il club corre un rischio ma c’è tempo fino a sabato prossimo Claudio(Getty Images)Brutta giornata in casae per tutti i tifosi che il mese scorso sono tornati in Serie A dopo 21 anni e ora hanno un futuro incerto. Le previsioni non erano positive e sono state rispettate. Com’è noto Claudio, presidente della Lazio, non può essere proprietario di due club nella stessa categoria e così venerdì davanti al notaio ha ceduto il 50% delle quote al figlio e 50% al cognato Mezzaroma. Ma questa mattina ...

