Salernitana in A | la Federcalcio boccia con appello il piano di Lotito per cedere il club Ora il patron ha 5 giorni per ripresentarlo

(Di martedì 29 giugno 2021) Lanon fa sconti. Come non poteva farne, visti i rapporti (pessimi) tra il presidente Gabriele Gravina e ilClaudio. E, in fondo, com’è giusto che sia, perché in ballo c’è la credibilità del calcio italiano e del prossimo campionato. Il trust, l’espediente legale per iscrivere laalla Serie A dove c’è già la Lazio – l’altra squadra di– non va bene. Non così, almeno: “Non è un vero e proprio blind trust“, si legge nella relazione della Covisoc, l’organo federale chiamato a valutare la procedura. Tradotto: ilè ancora in mano a ...

Laha respinto la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla(una del figlio di Claudio Lotito, Enrico e l'altra di suo cognato Marco Mezzaroma) ...L'avvocato della, Gianmichele Gentile, si esprime così all'Adnkronos in merito alla decisione delladi non accettare la proposta di trust presentata venerdì scorso dalle ...La Federcalcio non fa sconti. Come non poteva farne ... Il trust, l’espediente legale per iscrivere la Salernitana alla Serie A dove c’è già la Lazio – l’altra squadra di Lotito – non va bene. Non ...Intanto prende corpo, come il campo delle ipotesi richiede, la possibilità che la Salernitana non verrà ammessa al massimo campionato italiano di calcio. E allora chi prenderebbe il suo posto?