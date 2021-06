Salernitana, Fabiani attacca il Benevento: “Dispiaciuto per il comportamento” (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Si infittiscono i dubbi sull’iscrizione della Salernitana al prossimo campionato di serie A. La Figc ha bocciato il trust presentato dal club granata dando tempo fino a sabato per cambiare alcuni aspetti. La notizia ha alimentato il malumore già palpabile nell’ambiente granata mettendo sempre più a rischio quanto conquistato sul campo dalla squadra di Castori. Nonostante questo scenario il direttore sportivo Fabiani sembra mantenere una certa fiducia attaccando al tempo stesso il Benevento e il suo ruolo di ‘spettatore interessato’: “Il Benevento ha iniziato questa attività ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Si infittiscono i dubbi sull’iscrizione dellaal prossimo campionato di serie A. La Figc ha bocciato il trust presentato dal club granata dando tempo fino a sabato per cambiare alcuni aspetti. La notizia ha alimentato il malumore già palpabile nell’ambiente granata mettendo sempre più a rischio quanto conquistato sul campo dalla squadra di Castori. Nonostante questo scenario il direttore sportivosembra mantenere una certa fiduciando al tempo stesso ile il suo ruolo di ‘spettatore interessato’: “Ilha iniziato questa attività ...

Advertising

anteprima24 : ** #Salernitana, Fabiani attacca il ##Benevento: 'Dispiaciuto per il comportamento' ** - Max_Mogavero : Fabiani punge il #Benevento: «Chi punta a prendere il nostro posto, dovrà passare sul mio cadavere» #salernitana… - TUTTOB1 : Il Mattino - Salernitana, Fabiani rassicura: 'E' tutto in regola' - TUTTOB1 : Il Mattino - Salernitana, Fabiani rassicrua: 'E' tutto in regola' - CalcioNapoli24 : -