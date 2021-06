Salernitana | avv Gentile | “Trust? Nessuna bocciatura | chiarimenti entro sabato”

(Di martedì 29 giugno 2021) Acque agitate in casa. Settimane complicate per la, in attesa di conoscere il proprio destino, da giorni sempre più in bilico. Dopo la decisione della FIGC di bocciare la proposta dipresentata da Lotito e Mezzaroma,...

Sportface.it

Lo ha detto a LaPresse il legale della Lazio e della, Gian Michele Gentile , dopo che la Figc ha bocciato la proposta di trust presentata dalle società proprietarie della. ' ......giallorossi in caso di mancata iscrizione proprio della. La lettera al presidente Gravina "La società Benevento Calcio srl , in persona del legale rapp.te p.t - Presidente del CdA -. ...Acque agitate in casa Salernitana. Settimane complicate per la Salernitana, in attesa di conoscere il proprio destino, da giorni sempre più in bilico. Dopo la decisione della FIGC di bocciare la propo ...Avv. Salernitana: "Nessuna bocciatura, la FIGC ci ha chiesto dei chiarimenti". News 24 ore su 24, approfondimenti e rubriche sul mondo del calcio.