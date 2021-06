Sabrina Salerno a bordo della Ferrari: esplosiva come la macchina! (Di martedì 29 giugno 2021) Sabrina Salerno continua la sua estate presentando “prodotti” solamente italiani: ora c’è una Ferrari di mezzo, ma entrambe sono esplosive! Rombo di tuoni, potremmo dire. Per un’estate che si scalda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 29 giugno 2021)continua la sua estate presentando “prodotti” solamente italiani: ora c’è unadi mezzo, ma entrambe sono esplosive! Rombo di tuoni, potremmo dire. Per un’estate che si scalda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

sanguebiancone5 : RT @dea_channel: la silhouette pennellata della divina Sabrina Salerno ?????????????????????? - ladislav_sabo : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Sabrina Salerno - dvakondios : RT @tifatait: Sabrina Salerno, lady in rosso infuoca i fan: caliente | - ricatti88 : RT @tifatait: Sabrina Salerno, lady in rosso infuoca i fan: caliente | - highmodern : RT @tifatait: Sabrina Salerno, lady in rosso infuoca i fan: caliente | -