S Pen | Samsung conferma che sarà supportata da nuovi smartphoneHDblog it

Advertising

gigibeltrame : S Pen: Samsung conferma che sarà supportata da nuovi smartphone #digilosofia - HDblog : S Pen: Samsung conferma che sarà supportata da nuovi smartphone - TuttoAndroid : Samsung ci tiene a ribadire che arriveranno altri device con S Pen - smartmikeoffert : Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen, Tablet ? 266,00€ anziché 399,90€ ?? ?? - infoitscienza : Samsung Galaxy Z Fold 3 supporterà la S-Pen ma non sarà per tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Pen Samsung

E se quest'anno la serie Galaxy Note non si rinnoverà (non è detto che sia un pensionamento definitivo, ma potrebbe essere solo una pausa ), non per questoha intenzione di abbandonare S: ......per i prossimi smartphone pieghevoli A bbiamo visto i brevetti, abbiamo visto gli screenshot a bassa risoluzione. Ma finalmente, ecco le immagini ad alta risoluzione e nitide del presunto...Il Galaxy S22 Ultra sarà il nuovo fiore all'occhiello di Samsung per il 2022. Come sarà questo smartphone e quali saranno le nuove funzionalità? Abbiamo ...Samsung in occasione del MWC 2021 ha ribadito che nonostante l'assenza di una nuova generazione di Note, la S Pen resta uno strumento fondamentale e sarà supportata da altri smartphone (e non solo) in ...