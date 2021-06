Ryan Reynolds spiega il flop di Lanterna Verde | Nessuno sapeva come adattare la storia

(Di martedì 29 giugno 2021) L'attoreè tornato a parlare del filmndo quali pensa siano stati i motivi del suo insuccesso.è tornato a parlare di, film che recentemente ha visto per la prima volta, perre quali sono stati, secondo lui, i motivi delavvenuto ai box office e delle critiche negative ricevute dagli spettatori e dai giornalisti. La star canadese, dopo molti anni in cui ha parlato del progetto tratto dai fumetti in modo molto ironico, ha ammesso che ...

Ryan Reynolds ha recentemente descritto la sua reazione dopo aver visto Avengers: Endgame ed ha assolutamente dell'incredibile!