Rui Patricio alla Roma, ci siamo: le cifre dell'operazione (Di martedì 29 giugno 2021) Può essere la settimana buona. Stavolta davvero, perché l'eliminazione del Portogallo dall'Europeo consente a Rui Patricio di concentrarsi esclusivamente sulla futura destinazione. Qualche tifoso ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 giugno 2021) Può essere la settimana buona. Stavolta davvero, perché l'eliminazione del Portogallo dall'Europeo consente a Ruidi concentrarsi esclusivamente sulla futura destinazione. Qualche tifoso ...

Advertising

DiMarzio : #PauLopez e #Under verso il #Marsiglia - DiMarzio : #ASRoma verso la definizione dell'operazione Rui Patricio: in settimana si può chiudere - angelomangiante : Dopo aver preso Rui Patricio, la Roma sta vendendo Pau Lopez (prestito + obbligo di riscatto a 15m) al Marsiglia ch… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Rui Patricio alla Roma, ci siamo: le cifre dell'operazione Contratto di tre anni per il portoghese a due milioni più bonus - infoitsport : Fretta Roma: Pinto adesso accelera per Rui Patricio e Xhaka -