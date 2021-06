Rosenborg-FK Haugesund Eliteserien | mercoledì ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 29 giugno 2021) Ilnon è più quello di un tempo e non è tra le favorite per la vittoria del titolo, che dovrebbe essere un affare tra Bodø/Glimt e Molde, tuttavia aspira a un buon piazzamento. Lo scorso anno fu quarto, nel 2019 terzo. Gli ultimi risultati negativi però lo hanno un po’ allontanato dalle zone InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Rosenborg-FK Haugesund (Eliteserien, mercoledì ore 18:00): formazioni, quote, -

Ultime Notizie dalla rete : Rosenborg Haugesund

Zazoom Blog

...00 Mjøndalen IF - Strømsgodset IF 18:00 SK Brann - Odds BK FK- Kristiansund BK Molde FK - Stabæk IFBK - Sarpsborg 08 Tromsø IL - Lillestrøm SK 20:00 Vålerenga IF - FK Bodø/Glimt ......00 Mjøndalen IF - Strømsgodset IF 18:00 SK Brann - Odds BK FK- Kristiansund BK Molde FK - Stabæk IFBK - Sarpsborg 08 Tromsø IL - Lillestrøm SK 20:00 Vålerenga IF - FK Bodø/Glimt ...