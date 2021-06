Ronaldo, ecco la resa dei conti: incontro tra Mendes e la Juve, i dettagli (Di martedì 29 giugno 2021) Ora che l’Europeo di Cristiano Ronaldo è terminato, si avvicina il decisivo incontro tra la Juventus e l’agente Jorge Mendes Ora che l’Europeo di Cristiano Ronaldo è ufficialmente terminato (con comprensibile frustrazione da parte del campione portoghese, che vorrebbe sempre vincere ogni competizione a cui partecipa), è atteso a brevissimo un incontro con la Juventus, per definire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 29 giugno 2021) Ora che l’Europeo di Cristianoè terminato, si avvicina il decisivotra lantus e l’agente JorgeOra che l’Europeo di Cristianoè ufficialmente terminato (con comprensibile frustrazione da parte del campione portoghese, che vorrebbe sempre vincere ogni competizione a cui partecipa), è atteso a brevissimo uncon lantus, per definire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

robypec75 : RT @ZZiliani: L’ALMENO DEL GIORNO. (Dopo #Demiral in vendita per ALMENO 40 milioni, ecco #Ronaldo in vendita per ALMENO 29 milioni: cioè l’… - Marco61448472 : RT @ZZiliani: L’ALMENO DEL GIORNO. (Dopo #Demiral in vendita per ALMENO 40 milioni, ecco #Ronaldo in vendita per ALMENO 29 milioni: cioè l’… - ForumCbse : RT @GoalItalia: Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi #29giugno: 'Conte: 'Voto Mancio'', 'Cristiano in croce', 'Ronaldo tra Max e lo sce… - TonyCittadinoTV : RT @GoalItalia: Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi #29giugno: 'Conte: 'Voto Mancio'', 'Cristiano in croce', 'Ronaldo tra Max e lo sce… - GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi #29giugno: 'Conte: 'Voto Mancio'', 'Cristiano in croce', 'Ronaldo tra Max… -