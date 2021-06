Roma. Ruba nel negozio, poi si scaglia contro i poliziotti: arrestato 32enne marocchino (Di martedì 29 giugno 2021) Ha spintonato l’addetto al servizio di vigilanza di un negozio di casalinghi, poi ha oltrepassato le casse con alcuni prodotti che aveva Rubato poco prima. E’ successo a Roma, a Pian Due Torri, dove sono subito arrivati gli agenti del commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset. I fatti Raggiunti i due (l’addetto alla vigilanza e il ladro), i poliziotti hanno cercato di calmare il giovane senza riuscirci poiché lui, improvvisamente, si è scagliato contro uno di loro per poi darsi alla fuga. Fuga fatta terminare poco dopo dai poliziotti che lo hanno raggiunto e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 giugno 2021) Ha spintonato l’addetto al servizio di vigilanza di undi casalinghi, poi ha oltrepassato le casse con alcuni prodotti che avevato poco prima. E’ successo a, a Pian Due Torri, dove sono subito arrivati gli agenti del commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset. I fatti Raggiunti i due (l’addetto alla vigilanza e il ladro), ihanno cercato di calmare il giovane senza riuscirci poiché lui, improvvisamente, si ètouno di loro per poi darsi alla fuga. Fuga fatta terminare poco dopo daiche lo hanno raggiunto e ...

