Roberta Capua in tv dopo 14 anni: “ecco la mia vera trasgressione” (Di martedì 29 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Roberta Capua è la padrona di casa di Estate in diretta, lei in tv dopo 14 anni, a colpire è la sua trasgressione. Da qualche giorno è lei insieme Gianluca Semprini a fare compagnia al pubblico di Rai Uno al posto di Alberto Matano, il programma durerà per tutta l’Estate. La conduzione dell’ex Miss Italia Leggi su youmovies (Di martedì 29 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è la padrona di casa di Estate in diretta, lei in tv14, a colpire è la sua. Da qualche giorno è lei insieme Gianluca Semprini a fare compagnia al pubblico di Rai Uno al posto di Alberto Matano, il programma durerà per tutta l’Estate. La conduzione dell’ex Miss Italia

Advertising

infoitcultura : “Estate in diretta”, al timone Roberta Capua e Gianluca Semprini - infoitcultura : Estate in Diretta, torna Roberta Capua: “Non voglio essere una maestrina… Proveremo… - infoitcultura : Roberta Capua vita privata: età, marito, figlio, Miss Italia, Estate in diretta - infoitcultura : Cosa faceva Roberta Capua prima di Estate in diretta? Vi stupirà - infoitcultura : Roberta Capua: età, altezza, peso e misure, marito e figlio, ex fidanzato vip, dove vive, com’era prima -