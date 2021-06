Rivoluzione Inter, saluta anche un altro nome storico: pronto il sostituto (Di martedì 29 giugno 2021) In casa Inter continuano ad inseguirsi cambiamenti importanti. Stavolta sembra pronto l’addio di uno dei volti storici del club. Continua a serpeggiare un clima di grande Rivoluzione in casa Inter. L’addio di Antonio Conte ha come aperto un ‘vaso di Pandora’, che fino ad oggi ha visto tanti andare via, soprattutto per quanto riguarda lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 29 giugno 2021) In casacontinuano ad inseguirsi cambiamenti importanti. Stavolta sembral’addio di uno dei volti storici del club. Continua a serpeggiare un clima di grandein casa. L’addio di Antonio Conte ha come aperto un ‘vaso di Pandora’, che fino ad oggi ha visto tanti andare via, soprattutto per quanto riguarda lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

franvanni : RT @zanchidda: 'Interspac è una rivoluzione per l'intero calcio italiano', ??@StefanoBoeri? (che ringrazio) spiega come l’iniziativa del ti… - zanchidda : 'Interspac è una rivoluzione per l'intero calcio italiano', ??@StefanoBoeri? (che ringrazio) spiega come l’iniziati… - ReTwitStorm_ita : CMIT TV | #Inter, #Rivoluzione #Societaria: l’idea e l’#Annuncio di #Cottarelli - cmercatoweb : ???? Cos'è #INTERSPAC, la rivoluzione societaria in casa #Inter. Il presidente #Cottarelli la presenta - GQitalia : L'azionariato popolare sbarca in Italia, e potrebbe essere una rivoluzione. Non più solo ricchi presidenti o fondi… -