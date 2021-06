Ritorna la stagione teatrale a Moncalvo: domenica 4 luglio "Figurini" (Di martedì 29 giugno 2021) I biglietti saranno in vendita dal 21 giugno 2021 on line sul sito www.arte - e - tecnica.it, in alternativa sarà possibile prenotarli dal 15 giugno presso la Drogheria Broda al numero 0141917143 ... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 29 giugno 2021) I biglietti saranno in vendita dal 21 giugno 2021 on line sul sito www.arte - e - tecnica.it, in alternativa sarà possibile prenotarli dal 15 giugno presso la Drogheria Broda al numero 0141917143 ...

Ultime Notizie dalla rete : Ritorna stagione Ritorna la stagione teatrale a Moncalvo: domenica 4 luglio "Figurini" Ritorna, dopo la lunga causa dovuta all'epidemia, la stagione teatrale di Moncalvo in un'inedita formula estiva, che vedrà 6 spettacoli andare in scena tra luglio e ottobre in suggestive località all'...

Roberta Capua al settimo cielo: 'Sono felicissima' Roberta Capua ritorna su Rai1 alla conduzione di uno dei programmi cult dell'estate: Estate in diretta , spin - ... Ad affiancarla, nel corso di questa stagione, ci sarà il giornalista Gianluca Semprini .

La stagione parte bene "Prospettive promettenti" Turismo, giugno convincente soprattutto nei week-end. Il boom dei ristoranti. Ma all’appello mancano i turisti stranieri a causa dell’incertezza sul Covid ...

