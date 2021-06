Rimini: Boccia, ‘Pd unito con Sadegholvaad, candidatura di Italia che guarda a futuro’ (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “La fatica della mediazione nella politica è una fatica collettiva che va sempre ricercata e senza i partiti questo livello di confronto non ci sarebbe mai. Qui a Rimini il candidato sindaco del centrosinistra largo sarà Jamil Sadegholvaad, un riminese di padre iraniano sposato con una afro-brasiliana che racchiude dentro la sua vita l’Italia di domani e la bellezza della società aperta di oggi”. Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta da Rimini a Omnibus, su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “La fatica della mediazione nella politica è una fatica collettiva che va sempre ricercata e senza i partiti questo livello di confronto non ci sarebbe mai. Qui ail candidato sindaco del centrosinistra largo sarà Jamil, un riminese di padre iraniano sposato con una afro-brasiliana che racchiude dentro la sua vita l’di domani e la bellezza della società aperta di oggi”. Così Francesco, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta daa Omnibus, su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Rimini: Boccia, 'Pd unito con Sadegholvaad, candidatura di Italia che guarda a futuro'... - Agenparl : Com.stampa - AMMINISTRATIVE: #Boccia, A RIMINI PD UNITO CANDIDA JAMIL SADEGHOLVAAD, SIMBOLO DELL’ITALIA FUTURA -… - lando_barberio : #Omnibusla7 ahah ,Boccia, impagabile. No! Il dibattito no!! Ma 'sto candidato sindaco iranian-italiano di Rimini… - infoitinterno : Elezioni a Rimini, la spaccatura nel Pd non si sana: slitta l'assemblea e arriva Boccia - newsrimini : Assemblea PD #Rimini , rinvio alla prossima settimana. Ci sarà anche Boccia -