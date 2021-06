Rignano Flaminio, marito maestra: “Speciale tv? Storia chiarita, non serve parlarne” (Di martedì 29 giugno 2021) “La vicenda è stata chiarita: il fatto non sussiste e tutti i tribunali ci hanno dato ragione. Non abbiamo voluto partecipare perché non serve, non ne capiamo il motivo”. Lo afferma all’Adnkronos Luciano Giugno, marito di Marisa Pucci, una delle maestre finite nel 2007 nell’inchiesta su presunti abusi su bambini della scuola materna ‘Olga Rovere’ di Rignano Flaminio e poi assolte, in vista dello Speciale in due serate ‘Lo scandalo di Rignano Flaminio’ che andrà in onda oggi e domani su Crime+Investigation su Sky. “Queste cose non vanno discusse in tv, ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021) “La vicenda è stata: il fatto non sussiste e tutti i tribunali ci hanno dato ragione. Non abbiamo voluto partecipare perché non, non ne capiamo il motivo”. Lo afferma all’Adnkronos Luciano Giugno,di Marisa Pucci, una delle maestre finite nel 2007 nell’inchiesta su presunti abusi su bambini della scuola materna ‘Olga Rovere’ die poi assolte, in vista delloin due serate ‘Lo scandalo di’ che andrà in onda oggi e domani su Crime+Investigation su Sky. “Queste cose non vanno discusse in tv, ...

