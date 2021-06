**Riforme: Letta, '200 cambi casacca in questa legislatura, Pd per stop deriva trasformista'** (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Era nel programma con cui son stato eletto Segretario Pd 100 giorni fa. Ora presentiamo il nostro progetto di riforma che, nel rispetto dell'art.67 della Costituzione, punta a fermare la deriva trasformista di un Parlamento che in questa legislatura ha visto già 200 (!) cambi di casacca". Così Enrico Letta su twitter sulla proposta presentata ieri dal Pd contro i cambi di casacca in Parlamento. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Era nel programma con cui son stato eletto Segretario Pd 100 giorni fa. Ora presentiamo il nostro progetto di riforma che, nel rispetto dell'art.67 della Costituzione, punta a fermare ladi un Parlamento che inha visto già 200 (!)di". Così Enricosu twitter sulla proposta presentata ieri dal Pd contro idiin Parlamento.

