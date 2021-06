Riforme | Calenda a Letta | ‘cambi casacca? basta bandierine e sottomissione M5S’**

(Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Enrico, io ti voglio bene. Ma non sei più a Parigi a insegnare. La politica del più grande partito progressista italiano non può essere tutta incentrata su bandiere simboliche senza alcuna possibilità di realizzazione eai 5S. Dal voto ai sedicenni a questa roba qui”. Così Carlosu twitter commentando il post del segretario Pd, Enrico, sulla proposta dem contro i cambi diin Parlamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

iasius_1 : @AndreaMarcucci A Marcù facce ride! E chi sarebbero i riformisti? #Renzi #Calenda e #Bonino? Riformisti perché devo… - RealHumanBean_7 : Poi quando Calenda vincerà (cioè mai essendo irrilevante senza i voti di altri partiti) si scoprirà che i problemi… -

Senza dubbio oggi il primo obiettivo per aiutare il Paese è mettere in cascina leper ... Hanno confermato la partecipazione e l'intervento alla manifestazione anche Azione con Carlo, ...Carlovs Virginia Raggi/ "Dacci un sollievo, vai a casa da sola e subito" Giovanni Tria ha ... "Lo è invece l'incrocio tra le risorse e le. L'elemento di fiducia che offre un governo...Roma, 29 giu. (Adnkronos) – "Enrico, io ti voglio bene. Ma non sei più a Parigi a insegnare. La politica del più grande partito progressista italiano non può essere tutta incentrata su bandiere simbol ...La bordata di Matteo Richetti su Instagram di fronte alla proposta di Enrico Letta che vuole una riforma costituzionale per evitare i cambi di ...