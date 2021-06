Rifiuti | Bonavitacola | “La Campania entro due anni sarà autonoma”

(Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –il 2023 lain grado di poter chiudere il ciclo dei. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente della Regione, Fulvio, intervenendo in Consiglio regionale. Tra due, a sentire l’assessore, la regionecompletamentenella gestione dei, senza dover ricorrere sia all’esportazione della spazzatura fuori dai confini regionali e senza nessun altro termavalorizzatore, oltre a quello di Acerra (Napoli). Al momento è stata ...

... completerà dei lavori di riqualifica già iniziati in precedenza, rimuovendo i restantie ... A tal proposito si è espresso il Vicepresidente della Regione Campania, Fulvio: '...... Fulvio, dal Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, dal Presidente ... si è impegnata a ristrutturare tutti i manufatti delle sorgenti, rimuovendo ie gli abusi ...Entro il 2023 la Campania sarà in grado di poter chiudere il ciclo dei rifiuti. Lo ha detto l'assessore all'Ambiente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, intervenendo in Consiglio regionale. ( ...Sarno-Nocera inferiore. Realizzare un’oasi naturalistica presso la sorgente di Santa Marina di Lavorate, un’area di oltre 100.000 ...