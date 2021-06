Riapertura delle discoteche: solo con spazio all'aperto, capienza ridotta del 50% e green pass (Di martedì 29 giugno 2021) L’industria del ballo , l’unica che non ha ancora riaperto nell’Italia ormai tutta bianca, torna ad alzare la voce in vista del Consiglio dei ministri in programma nelle prossime ore, affidandosi... Leggi su feedpress.me (Di martedì 29 giugno 2021) L’industria del ballo , l’unica che non ha ancora rinell’Italia ormai tutta bianca, torna ad alzare la voce in vista del Consiglio dei ministri in programma nelle prossime ore, affidandosi...

Advertising

MariaCornetto : @AzzolinaLucia Scusi ma è lei quella che credeva nei banchi a rotelle come fondamento della riapertura delle scuole… - mikedells : RT @26Raggi: La riapertura delle discariche di Roccasecca, Colleferro e Albano sono state portate al tavolo del MITE, ma la Regione, non ha… - plsgrd1965 : RT @26Raggi: La riapertura delle discariche di Roccasecca, Colleferro e Albano sono state portate al tavolo del MITE, ma la Regione, non ha… - MariaAversano1 : RT @26Raggi: La riapertura delle discariche di Roccasecca, Colleferro e Albano sono state portate al tavolo del MITE, ma la Regione, non ha… - DMALAGIGI2 : RT @26Raggi: La riapertura delle discariche di Roccasecca, Colleferro e Albano sono state portate al tavolo del MITE, ma la Regione, non ha… -