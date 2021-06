Reinildo Mandava al Napoli: Lille al bivio, deve cedere. Gli azzurri ne approfittano (Di martedì 29 giugno 2021) Reinildo Mandava è uno degli obiettivi del Napoli per la fascia sinistra di difesa. Il giocatore è finito nel mirino del club azzurro già da tempo, ma fino ad ora non è stato affondato ancora il colpo. Crisi economica ed Europei di calcio stanno sicuramente rallentando il calciomercato, ma questo non significa che le società sono ferme. I club sono tutti a caccia del colpo migliore, al miglior prezzo. Questo significa una maggiore oculatezza nell’investire le risorse, senza accelerare le trattative. E’ come se nessuno volesse fare il primo passo per evitare di scoprirsi, ecco perché tutti preferiscono giocare a carte coperte e muovendosi ... Leggi su napolipiu (Di martedì 29 giugno 2021)è uno degli obiettivi delper la fascia sinistra di difesa. Il giocatore è finito nel mirino del club azzurro già da tempo, ma fino ad ora non è stato affondato ancora il colpo. Crisi economica ed Europei di calcio stanno sicuramente rallentando il calciomercato, ma questo non significa che le società sono ferme. I club sono tutti a caccia del colpo migliore, al miglior prezzo. Questo significa una maggiore oculatezza nell’investire le risorse, senza accelerare le trattative. E’ come se nessuno volesse fare il primo passo per evitare di scoprirsi, ecco perché tutti preferiscono giocare a carte coperte e muovendosi ...

