Regno Unito, il governo vuole vietare l’uso dei telefonini a scuola (Di martedì 29 giugno 2021) Il governo del Regno Unito guidato da Boris Johnson vuole disporre un divieto totale sull’uso dei telefonini da parte di bambini e ragazzi a scuola. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Istruzione, Gavin Williamson, secondo il quale l’ossessione dei cellulari ha “effetti dannosi” sul rendimento scolastico, sul benessere e anche sulla stessa salute mentale dei più giovani. La proposta è stata però fortemente criticata da alcuni sindacati d’insegnanti, vicini all’opposizione laburista, che l’hanno definita “una distrazione” dai problemi più urgenti della ... Leggi su tpi (Di martedì 29 giugno 2021) Ildelguidato da Boris Johnsondisporre un divieto totale suldeida parte di bambini e ragazzi a. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Istruzione, Gavin Williamson, secondo il quale l’ossessione dei cellulari ha “effetti dannosi” sul rendimento scolastico, sul benessere e anche sulla stessa salute mentale dei più giovani. La proposta è stata però fortemente criticata da alcuni sindacati d’insegnanti, vicini all’opposizione laburista, che l’hanno definita “una distrazione” dai problemi più urgenti della ...

