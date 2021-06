REFRIGERIO un miraggio: meteo d’Africa proseguirà anche a luglio (Di martedì 29 giugno 2021) La fresca depressione che sta transitando sull’Europa centro occidentale riuscirà a scalfire appena la possente struttura anticiclonica africana. Non aspettiamoci cambiamenti meteo climatici significativi, difatti su gran parte d’Italia l’influenza depressionaria sarà pari a zero. Ciò che più interessa, visto e considerato che luglio è ormai dietro l’angolo, è sapere cosa ci riserverà il futuro. Per soddisfare tale curiosità dobbiamo affidarci, come sempre, alla lettura e conseguente interpretazione dei modelli matematici. L’analisi comparata non promette nulla di buono, chi soffre il caldo dovrà portare molta pazienza perché a quanto pare la cappa ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 29 giugno 2021) La fresca depressione che sta transitando sull’Europa centro occidentale riuscirà a scalfire appena la possente struttura anticiclonica africana. Non aspettiamoci cambiamenticlimatici significativi, difatti su gran parte d’Italia l’influenza depressionaria sarà pari a zero. Ciò che più interessa, visto e considerato cheè ormai dietro l’angolo, è sapere cosa ci riserverà il futuro. Per soddisfare tale curiosità dobbiamo affidarci, come sempre, alla lettura e conseguente interpretazione dei modelli matematici. L’analisi comparata non promette nulla di buono, chi soffre il caldo dovrà portare molta pazienza perché a quanto pare la cappa ...

REFRIGERIO un miraggio: meteo d’Africa proseguirà anche a luglio Meteo Giornale REFRIGERIO un miraggio: meteo d’Africa proseguirà anche a luglio La fresca depressione che sta transitando sull’Europa centro occidentale riuscirà a scalfire appena la possente struttura anticiclonica africana. Non aspettiamoci cambiamenti meteo climatici significa ...

