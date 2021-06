Recovery | la previsione di von der Leyen | “Fra 18 mesi tutti i paesi UE fuori dalla crisi”

(Di martedì 29 giugno 2021) La spinta all’economia europea per l’uscitaviene dal piano Next Generation Eu, il cosiddettofund. E gli effetti, in termini di aspettative, cominciano a concretizzarsi. Lo sostiene, autorevolmente, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der. “I numeri vanno sempre meglio” “Le previsioni economiche di primavera – ha dichiarato von deraprendo il Brussels economic forum, oggi 29 giugno – vedevano una crescita del Pil del 4,2% quest’anno e del 4,4% nel 2022. I numeri vanno sempre meglio“. Non è, tuttavia, soltanto una questione di numeri. “Entro 18 ...

Advertising

lodamar7 : @PoliticaPerJedi Senza il Recovery Fund ottenuto in Europa, contro ogni previsione, da Conte non ci sarebbe stato n… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery previsione

Assessore Andrea Maggi - Sport, Lavori Pubblici, Piano strategico,fund >> PG 70962 ... >> PG 73953/21 - Variazione al bilancio di2021 - 2023 dell'istituzione dei servizi educativi ...... il che rende qualsiasipiuttosto azzardata. Ma se i sondaggi vengono letti non come il ... quindi non in grado di influire direttamente nella gestione dei miliardi delPlan. Si ...Lo ha detto al Bruxelles Economic Forum la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Nelle nostre previsioni economiche di primavera, abbiamo stimato che la nostra economia crescerà ...BRUXELLES - "In base alle previsioni di primavera, la clausola di salvaguardia" del Patto di stabilità "resterà nel 2022, ma non più a partire dal 2023". Così il vicepresidente della Commissione europ ...