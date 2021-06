Reazione a Catena oggi non va in onda: ecco il motivo (Di martedì 29 giugno 2021) Reazione a Catena, oggi salta l’appuntamento con il programma televisivo di Marco Liorni, in onda ogni giorno su Rai1. Reazione a Catena, rimandato l’appuntamento odierno per lasciare spazio al match EURO 2020 tra Inghilterra e Germania (Foto dal web)Il programma di Marco Liorni verrà spostato per lasciare spazio al Match degli Europei 2020 tra Inghilterra e Germania, il quale verrà disputato alle ore 18:00. Nella sfida dell’ultima puntata tra le Pignolette e gli sfidanti I Tre da Cento, c’è stata una risposta data dai concorrenti che ha lasciato tutti senza parole. Gli ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 giugno 2021)salta l’appuntamento con il programma televisivo di Marco Liorni, inogni giorno su Rai1., rimandato l’appuntamento odierno per lasciare spazio al match EURO 2020 tra Inghilterra e Germania (Foto dal web)Il programma di Marco Liorni verrà spostato per lasciare spazio al Match degli Europei 2020 tra Inghilterra e Germania, il quale verrà disputato alle ore 18:00. Nella sfida dell’ultima puntata tra le Pignolette e gli sfidanti I Tre da Cento, c’è stata una risposta data dai concorrenti che ha lasciato tutti senza parole. Gli ...

