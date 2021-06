RAZER KISHI: arriva il supporto per iPhone (Di martedì 29 giugno 2021) Vincitrice di due premi Best of CES nel 2020, nominata CES 2021 Honoree e Windows Central 2020 Best Xbox accessory, la linea di controller RAZER KISHI offre ora ad ogni mobile gamer un’opzione per migliorare l’esperienza di gioco, indipendentemente dalla piattaforma preferita RAZER presenta il nuovo controller da gaming universale RAZER KISHI per iPhone (Xbox), pensato per lo streaming di Xbox Game Pass Ultimate su iPhone. Grazie a questo controller mobile completamente integrato, i gamer possono ora giocare a oltre 100 giochi disponibili su Xbox Game Pass Ultimate ... Leggi su tuttotek (Di martedì 29 giugno 2021) Vincitrice di due premi Best of CES nel 2020, nominata CES 2021 Honoree e Windows Central 2020 Best Xbox accessory, la linea di controlleroffre ora ad ogni mobile gamer un’opzione per migliorare l’esperienza di gioco, indipendentemente dalla piattaforma preferitapresenta il nuovo controller da gaming universaleper(Xbox), pensato per lo streaming di Xbox Game Pass Ultimate su. Grazie a questo controller mobile completamente integrato, i gamer possono ora giocare a oltre 100 giochi disponibili su Xbox Game Pass Ultimate ...

