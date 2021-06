Rapine di Rolex “in trasferta”, sgominata banda di napoletani: 7 arresti (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 7 le persone finite in manette nel Napoletano per una serie di Rapine di Rolex messe a segno tra Firenze e Torino, tutte con lo stesso modus operandi. sgominata una banda dedita alle Rapine di Rolex ‘in trasferta’. I carabinieri di Firenze, in collaborazione con personale del Comando provinciale di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza Leggi su 2anews (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 7 le persone finite in manette nel Napoletano per una serie didimesse a segno tra Firenze e Torino, tutte con lo stesso modus operandi.unadedita alledi‘in’. I carabinieri di Firenze, in collaborazione con personale del Comando provinciale di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza

Advertising

ottopagine : Napoletani in trasferta a Firenze e Torino per rapinare rolex #Napoli - AreaPharma : RT @CorriereTorino: Rapine di rolex in trasferta, 7 arresti - Video - CorriereTorino : Rapine di rolex in trasferta, 7 arresti - Video - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Napoli, sgominata la “banda del Rolex”: rapine a raffica in tutta Italia - qnazionale : Napoli, sgominata la “banda del Rolex”: rapine a raffica in tutta Italia -