“Qui ho pensato di farla finita” Rosalinda Cannavò | il momento più buio | il suo corpo irriconoscibile

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 giugno 2021) Al GF Vip 5 abbiamo potuto conoscere le storie di tutti i vipponi. Quella diha colpito un po’ tutti, tra Ares Gate e soprattutto disturbi alimentari. Rosy sarà l’ospite della seconda puntata del nuovo show di Gabriele Parpiglia, Il Bianco e Il Nero, on-demand sulla piattaforma di Sky, LiveNow. L’intervista sarà dedicata per intero alla fidanzata di Andrea Zenga che per la prima volta parlerà del dolore legato ad un periodo particolare della sua vita. Gli anni più complicati in cui la sua identità è stata violata e distrutta, così come il suocome è possibile prenderne atto direttamente dalle foto. Su ...